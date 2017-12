Colônia libanesa facilita cadastro de dupla cidadania

A dupla cidadania deve ficar mais fácil para libaneses nascidos no Brasil. A Associação Cultural Brasil-Líbano, a Eparquia Maronita, o Consulado e a Embaixada do Líbano lançaram campanha para estimular a solicitação e fortalecer a cultura libanesa no País. Batizado de Projeto Sou Libanês, a iniciativa pretende desburocratizar o processo de aprovação da cidadania libanesa, sem qualquer custo ou restrição religiosa. "Tudo pode ser feito pela internet ou com o preenchimento de formulário que nós enviamos a quem precisar", explica a presidente da Associação Cultural, Lody Brais. "É importante não só pelas vantagens econômicas e políticas, mas pelo benefício à cultura libanesa, a manutenção das tradições e também para que os filhos de libaneses tenham noção de nosso patrimônio cultural. Enfim, para resgatar a cidadania." Até mesmo cópias de documentação no Líbano, necessárias à aprovação dos pedidos, serão providenciadas pelo projeto. Para tirar dúvidas, foram criados um site (www.soulibanes.com.br) e uma central de atendimento telefônico: 0800 722 8866. Lody conta que o procedimento anterior exigia presença dos interessados no consulado e era difícil obter comprovantes de antepassados no Líbano. "Isso desestimulava muito as pessoas." Ela estima que o Brasil tenha de 7 milhões a 8 milhões de libaneses ou descendentes, o que torna o País a maior comunidade libanesa do mundo - a população do Líbano é de 4 milhões de habitantes. AMIZADE "Há laços muito fortes entre os países. Quando d. João VI veio ao Brasil, não tinha onde ficar e o libanês Antonio Elias Lopes ofereceu sua casa na ponta do Caju à família real", lembra Lody. "Nessa mesma casa, nasceu o d. Pedro II e, quando ele foi ao Líbano, em 1876, manifestou que todos que quisessem vir ao Brasil seriam muito bem recebidos. Foi aí que começou a forte emigração para cá e por isso o Brasil tem a maior comunidade libanesa do mundo." A cidadania libanesa dá aos descendentes direito de receber herança, comprar e vender propriedades no Líbano e elimina exigência de visto para entrar no país. Não permite, no entanto, aos descendentes direito de votar em eleições libanesas. "Essa será nossa próxima luta", afirma Lody.