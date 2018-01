Com 12 vagas, cadeia de Bilac tem 91 presas Mesmo interditada pela Justiça, a Cadeia Feminina de Bilac, a 537 km de São Paulo, ainda recebe presas. A situação da carceragem, onde 91 mulheres se amontoam num espaço feito para 12, causaram revolta na deputada federal Luíza Erundina (PP), da CPI do Sistema Carcerário, que visitou o local ontem. "As condições são desumanas."