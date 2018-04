Com 43%, Costa mantém liderança

Em relação ao último levantamento, de 24 de julho, ambos oscilaram negativamente 1 ponto porcentual, dentro da margem de erro - 3% para mais ou para menos.

Fábio Bezerra (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) estão com 2% cada. O número de indecisos apurado foi de 24%. Os votos brancos e nulos somaram 8%.

Na simulação de segundo turno entre Costa e Anastasia, o candidato do PMDB venceria por 54% a 22%. A pesquisa foi realizada no período de 9 a 12 de agosto, com 1.264 eleitores, registrada sob o número 59.520/2010.