Com 6% de umidade, município de MS entra em emergência

SÃO PAULO - A cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, entrou em estado de emergência na tarde desta sexta-feira, 27, por conta do baixo índice de umidade relativa do ar.

Segundo a Climatempo, por volta de 15h, os termômetros da cidade registravam 35ºC e a umidade era de apenas 6%, caracterizando o Estado de Emergência. As altas temperaturas se devem à presença de uma forte massa de ar quente e seco na região, segundo a Climatempo.