Com 69%, Campos levaria no primeiro turno em PE

Campos aparece com 69% das intenções de voto na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Jarbas tem 20% - um larga diferença de 49 pontos porcentuais. Na sondagem anterior, divulgada no final de julho, a diferença entre os dois já era grande - 44 pontos.

Nesse intervalo, o governador pernambucano subiu nove pontos e Jarbas caiu quatro.

O candidato do PSOL, Edilson Silva, teve 1%. Os demais concorrentes não pontuaram. Votos em branco e nulos somam 4% e 6% estão indecisos. Computados só os votos válidos, Campos venceria com 77%, enquanto Jarbas teria 22% e Edilson, 1%.

Humberto Campos (PT) lidera a corrida para o Senado, com 49% das intenções de voto, seguido por Marco Maciel (DEM), com 37%, e Armando Monteiro (PTB), com 28%.

A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 26, com 1.806 entrevistas. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos. O levantamento está registrado no TRE-PE (protocolo nº 41550/2010) e no TSE (26038/2010).