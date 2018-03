Com 8 vítimas, rodovias no Rio têm redução no nº de mortes

Foram registrados durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra oito mortes provocadas pelos 101 acidentes nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos durante a Operação Zumbi 2009 da Polícia Rodoviária Federal, que também registrou 66 feridos.

A análise dos dados registrados entre às 14h da última quinta-feira, 19, e às 10h desta segunda-feira, 23, revela que houve redução de 43% nos registros de acidentes e de 13% no de feridos na comparação com a Operação Finados, no início deste mês. Em relação ao mesmo período do ano passado, também houve queda nos números: foram 137 acidentes, com 58 feridos e 10 mortos.

Cerca de seis mil veículos foram fiscalizados e destes, 1,5 mil foram multados. A PRF realizou ainda mais de dois mil testes com o etilômetro e flagrou quatro motoristas com alguma concentração alcoólica. Cerca de três mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade.

Durante o feriado de Zumbi, seis pessoas foram presas em flagrante pela prática de crimes diversos. Destaque para um criminoso preso na Ponte Rio - Niterói, na tarde de quinta-feira, cuja ficha de antecedentes possuía 14 páginas. Ele tinha um Mandado de Prisão pelo homicídio de um Agente Penitenciário. O criminoso usava pelo menos seis nomes falsos.