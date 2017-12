Com a malha aérea de verão, Congonhas vai fechar às 22h30 A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou na sexta-feira mudanças operacionais no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, durante o período de alta temporada. A partir de 21 de dezembro, o terminal da capital vai funcionar das 6 horas às 22h30 - atualmente, as operações podiam ocorrer até 23 horas. Por recomendação da Aeronáutica, a agência decidiu ainda reduzir de 33 para 32 o número máximo de pousos e decolagens (slots) por hora. As novas regras estão previstas para vigorar até 15 de março de 2008. Do total de slots disponíveis, 30 serão destinados às empresas de aviação regular e dois à aviação geral (táxis aéreos e jatos executivos). As companhias que operam aviões de pequeno porte serão beneficiadas pelas mudanças. Embora hoje elas já tenham direito de realizar duas operações por hora, os chamados slots de oportunidade estavam proibidos. Agora, voltarão a ser liberados, abrindo a possibilidade de mais pousos e decolagens fora dos horários de pico da manhã e da noite. Em nota, a Anac alegou que "as medidas têm como objetivo aumentar a segurança operacional dos vôos e evitar transtornos para os usuários no período de fim de ano, além de proporcionar aos passageiros e empresas aéreas a oportunidade de programarem seus vôos com mais facilidade". Mesmo com a proibição de escalas e conexões e com o limite de 1.500 quilômetros para viagens com origem ou destino em Congonhas, passageiros continuam se queixando da falta de pontualidade dos vôos.