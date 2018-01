Com cartão especial, motoristas embolsavam valor de passagens A Polícia Civil de Ribeirão Preto descobriu um esquema de fraude contra empresas de ônibus que pode ter desviado cerca de R$ 200 mil mensais, nos últimos quatro meses. Três motoristas das próprias empresas e sete revendedores ambulantes de passes foram presos anteontem, mas dezenas de pessoas serão investigadas. Eles foram liberados e deverão responder em liberdade. Os funcionários também foram demitidos. Os motoristas usavam os cartões comprados ou alugados de aposentados e deficientes (que não pagam tarifa) e estudantes (que pagam metade). Eles embolsavam o dinheiro (R$ 2,20 por tarifa) nos ônibus, pois passavam os cartões especiais nas catracas para liberar os passageiros, e não o cartão cobrador. Passageiros fizeram denúncias à polícia e às empresas, e investigadores infiltrados nos ônibus constataram as fraudes. O motorista Marco Mendes, de 44 anos, há 13 anos na Turb, foi detido com R$ 345 (disse que R$ 214 eram dele) e sete cartões de idosos, deficientes e estudantes.