Com chuvas, oito rodovias federais ainda apresentam restrições

Pelo menos oito rodovias federais continuam com algum tipo de restrição nesta sexta-feira, 26, por conta das recentes chuvas que atingiram os Estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, segundo dados do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas No Rio de Janeiro, a BR-356 permanece submersa por conta do transbordamento de um rio na altura do quilômetro 121. O trecho continua com um certo acúmulo de água e requer atenção do motorista. As equipes do DNIT permanecem monitorando o local. Nos trechos onde a pista foi liberada para o tráfego, há muitos buracos. Ainda no Rio, quedas de barreiras obstruíram parte da BR-354, entre os Km 13 e 19. Equipes do DNIT de Brasília e do Rio de Janeiro fazem vistoria no local. A área já foi sinalizada. As equipes colocaram pedras para conter a erosão até a obra definitiva. O trânsito flui nos dois sentidos, sendo que em alguns trechos segue em meia pista, com sinalização. O DNIT recomenda cautela aos usuários da rodovia, situada em região serrana. Na BR-101, que também sofreu deslizamentos de terra nas imediações de Angra dos Reis e Paraty, o trânsito flui normalmente nas duas pistas, com acostamento ocupado pelo material que deslizou. Em Minas, funcionários do DNIT trabalham para recuperar a pista da BR-494, no Km 90, entre as cidades de Carmo da Mata e Oliveira. As fortes chuvas comprometeram a estabilidade do terreno no trecho. O tráfego continua fluindo pelo desvio provisório no município de Cláudio, mas o percurso aumenta em 50 km. Na BR-116, no Km 813, em Muriaé, os veículos seguem pelo acostamento. Na BR-369, no Km 173,9, em Alfenas, o trânsito segue em meia pista. Ainda em Minas, na BR-381, uma nova queda de barreira atingiu o quilômetro 428, no trevo de Caeté. A empresa responsável pela conservação está no local retirando a terra. Não houve necessidade de interrupção no trânsito de veículos. Já em Santa Catarina, há desvios na BR-282, em Águas Mornas, no quilômetro 31, onde a pista cedeu e um desvio, ao lado da pista, garante o trânsito nos dois sentidos. Prosseguem os trabalhos de recuperação das encostas.