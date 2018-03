Com coletes da PF, homens fazem arrastão Usando coletes da Polícia Federal e da Polícia Civil, 15 homens armados entraram em um prédio de classe média alta na Rua Dr. Altino Arantes, na Vila Clementino, zona sul, e assaltaram 4 apartamentos. Na manhã de anteontem, os ladrões entraram no prédio pela garagem, aproveitando a chegada de um médico, que voltava do plantão. Eles levaram R$ 100 mil em jóias, 5 talões de cheque, 4 notebooks, 9 celulares, 2 câmeras digitais, R$ 2 mil em dinheiro e um carro.