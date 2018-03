Com desenvoltura pelo Planalto, Dirceu afirma: ''Nunca saí daqui''

Desinibido e sorridente, José Dirceu foi o ex-ministro mais requisitado na cerimônia em que o presidente Lula apresentou a prestação de contas de seus dois mandatos. Ao ser questionado pelo Estado sobre qual era o seu sentimento ao retornar ao Palácio do Planalto, cinco anos e meio após sua queda, Dirceu não hesitou: "Eu nunca saí daqui".

Abatido no rastro do escândalo do mensalão, em 2005, acusado de chefiar uma "quadrilha" no coração do governo, o ex-chefe da Casa Civil circulou com desenvoltura no Salão Nobre do Planalto. Ao lado da mulher, Evanise, Dirceu posou para fotos com vários convidados e conversou com colegas de sua época, como Márcio Thomaz Bastos, ex- ministro da Justiça. Na plateia, sentou-se bem longe de Antonio Palocci, ex-titular da Fazenda e futuro ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Nos últimos tempos, os dois têm travado uma queda de braço por causa de indicações para a nova equipe.

Dirceu cumprimentou a presidente eleita, Dilma Rousseff, e Lula, no fim da cerimônia. Não foi só: subiu a rampa de acesso ao terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. No mês passado, Lula prometeu ao ex-chefe da Casa Civil desmontar o que chamou de "farsa do mensalão", empenhando-se pela reforma política.

Ao prestar homenagem a todos os companheiros que deram "colaboração extraordinária" ao governo, o presidente citou Dirceu duas vezes no discurso. Na décima fileira, ele foi logo avistado. "Estou vendo o companheiro Zé Dirceu ali", apontou Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No agradecimento à equipe atual e aos ex-ministros, o presidente passou perto da crise do mensalão e disse que todos o ajudaram a enfrentar dificuldades. "Nem todo mundo tem coragem de conviver com momentos difíceis", insistiu.

Na segunda vez em que citou Dirceu, Lula deu a ele o crédito por se aproximar do empresário José Alencar, definido como o melhor vice do mundo. "Eu não queria ir a uma festa. Fui por insistência do Zé Dirceu, que era presidente do partido (PT). E lá conheci o Zé Alencar", contou.

Erenice. Embora o Planalto tenha distribuído convites aos ex-ministros para a cerimônia, Erenice Guerra foi aconselhada a não comparecer. A ex-chefe da Casa Civil e uma das principais auxiliares de Dilma caiu em setembro, acusada de tráfico de influência e nomeação de parentes e amigos que faziam negócios no governo.

Marina Silva, que trocou o PT pelo PV e foi adversária de Dilma na campanha, estava na plateia. Antes de se despedir, Lula a abraçou e lhe deu um beijo na testa.