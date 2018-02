Com dois meses de atraso, 25 radares fixos são instalados na Via Dutra Com atraso de dois meses, a Via Dutra passa a contar hoje com 25 radares fixos, além dos móveis já utilizados pela Polícia Rodoviária Federal. Dez deles vão operar no trecho paulista da rodovia, nos municípios de Guarulhos, Arujá, São José dos Campos, Caçapava e Lavrinhas. A Dutra será a primeira entre as rodovias federais concedidas à administração privada que terá fiscalização por meio de radares fixos. A demora ocorreu porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) teve de firmar um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, órgão responsável por notificar o infrator, além de treinar os policiais. Segundo a Assessoria de Imprensa da agência, a capacitação foi necessária porque a polícia está habituada a fiscalizar com radares móveis, em operações específicas que duram poucas horas e geram menos autuações. Com os equipamentos fixos a demanda é maior. Os policiais rodoviários utilizam também outros três tipos de radares: os estáticos, colocados em tripés; os portáteis, em formato de pistola, e os móveis, que podem ser usados de dentro das viaturas em movimento. Em alguns trechos da Serra das Araras, a velocidade máxima é de 40 quilômetros por hora para automóveis, caminhões, ônibus e motos. No trecho paulista, o limite varia de 80 a 110 quilômetros por hora. A concessionária está divulgando as mudanças por meio de faixas e painéis eletrônicos. Segundo a NovaDutra, a instalação dos radares foi liberada pela ANTT depois de um estudo que previa medidas para coibir o excesso de velocidade. No ano passado, a concessionária registrou 9.518 acidentes na rodovia, com 4.726 feridos e 246 mortos. O aumento no número de ocorrências em relação a 2006 foi de 12%. Naquele ano, a empresa registrou 8.464 acidentes, com 230 mortos. Um levantamento aponta que 26% das colisões são traseiras e 12% laterais; 10% é de engavetamento por conta de excesso de velocidade. O Código de Trânsito Brasileiro considera infração média transitar com velocidade 20% superior à permitida, com multa de R$ 85,13 e quatro pontos na carteira. Até 50%, a infração é grave, a multa sobe para R$ 127,69, além de cinco pontos na CNH. Acima desse porcentual, motorista é multado em R$ 574,62 e tem suspenso o direito de dirigir.