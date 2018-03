Com folga, PT dá aval ao retorno de Delúbio

Pivô do escândalo do mensalão, Delúbio Soares foi reintegrado ontem ao PT por maioria esmagadora de votos dos integrantes do diretório nacional. Ele obteve 60 votos a favor da anistia, 15 contrários e duas abstenções. Delúbio foi expulso em 2005, quando a direção petista acabou dizimada na maior crise do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Defenderam o retorno de Delúbio o ex-presidente do partido Ricardo Berzoini (SP), o ex-deputado Virgílio Guimarães (MG) e Bruno Maranhão, dirigente do Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem Terra (MLST) e líder do quebra-quebra ocorrido na Câmara, em 2006. Berzoini e Maranhão, que votaram a favor da expulsão em 2005, por "gestão temerária", disseram que Delúbio "já pagou um preço muito alto".

Contra a reintegração foram escalados Valter Pomar, Carlos Alberto Árabe e Renato Simões, de tendências mais à esquerda. "Delúbio não fez qualquer autocrítica e o PT não tomou posição sobre o dito caixa 2 nem sobre os réus do mensalão", disse o deputado estadual Raul Pont, presidente do PT gaúcho e membro da Democracia Socialista.

O retorno de Delúbio ao PT foi um prêmio à fidelidade do ex-tesoureiro, que jamais abriu a boca para criticar os dirigentes que defenderam sua expulsão. Ele não revelou como eram feitas as operações bancárias irregulares fechadas em nome da direção do PT com o empresário Marcos Valério. Também silenciou sobre a distribuição de dinheiro para parlamentares que votavam em projetos de interesse do governo. Delúbio foi acusado de recolher R$ 55 milhões em "recursos não contabilizados" e distribuí-los para políticos e assessores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Soldado. Desde a expulsão, o ex-tesoureiro portou-se como se fosse um soldado petista. Não abandonou nem a estrela. Criou uma revista, Companheiro Delúbio, na qual se defendeu e se exibiu ao lado do símbolo do PT. Em 2009, tentou voltar ao partido, mas o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva impediu, com medo de que o ato contaminasse a eleição de 2010 e atrapalhasse Dilma Rousseff.

Garantida a eleição de Dilma, Lula deu aval à volta de Delúbio. Achava, porém, que o assunto poderia ser examinado após o julgamento no Supremo Tribunal Federal, previsto para 2012. Defenderam o retorno imediato nomes como o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, e a senadora Marta Suplicy, ambos de São Paulo.

Delúbio volta ao partido, mas não deverá ter cargo num primeiro momento. Ainda é o principal réu do processo do mensalão. A volta do tesoureiro reforça um movimento do PT de esvaziamento do escândalo.

Sinal político concreto em prol da contestação do processo do mensalão foi dado por Lula. Ao deixar o governo, disse que sua missão seria mostrar que o mensalão "é uma farsa". E nessa trilha, lentamente, réus que aguardam o julgamento estão recuperando forças políticas, ocupando cargos importantes na Esplanada e, agora, no partido.

Delúbio tem a pretensão de ser candidato a vereador em Goiânia, mas nem isso está garantido, porque poderá ser pego pela Lei da Ficha Limpa.

O novo presidente do PT, Rui Falcão, justificou o apoio a Delúbio. "Como não existe pena perpétua, encaramos esse retorno com naturalidade." Questionado se a decisão não contaminaria o julgamento do mensalão, disse que os ministros firmarão suas convicções de acordo com os autos. "Eles não vão julgar conforme a decisão do PT."