Com greve, quatro vôos da Vasp já foram cancelados em SP Quatro vôos da Companhia Aérea Vasp foram cancelados até por volta de 9h30 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Com a greve de funcionários da empresa, dezenas de passageiros estão na sala de embarque, neste momento, aguardando a saída do primeiro vôo para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, marcado para 7h21 desta manhã. Além deste, outros três vôos com o mesmo destino e um que seguiria para o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, também foram cancelados. A Vasp não reconhece o movimento e garante que o centro de operações, além do balcão de vendas de passagens e o check-in estão funcionando.