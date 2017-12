Carro toca 'Imagine', de John Lennon, e emociona moradores de Vitória; veja

SÃO PAULO - Em meio ao caos da segurança pública no Espírito Santo, que já deixou mais de 100 mortos desde sábado, 4, um morador de Vitória mostrou esperança de que a situação seja resolvida. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um carro com alto-falante circula por ruas desertas da capital capixaba na noite desta quarta-feira, 8, ao som da música Imagine - um dos maiores sucessos da carreira solo de John Lennon - e projeta a hashtag #SemMedo na parede de prédios da região. Veja o vídeo abaixo:

A iniciativa foi recebida com aplausos, elogios e gritos de apoio pelos moradores do bairro Jardim da Penha. Rapidamente, multiplicaram-se pelas redes sociais os registros da passagem do carro com a manifestação de esperança. Veja o vídeo abaixo:

#AdmitoQ arrepiei com esse carro projetando #SemMedo nos prédios de Vitória/ES e tocando Imagine do John Lennon pic.twitter.com/21N6i7SOHv — Lau Cunha (@lauhithip) 9 de fevereiro de 2017

Crise. A crise na segurança pública no Espírito Santo chega nesta quinta-feira, 9, ao sexto dia com a população ainda com muita sensação de insegurança. No início desta manhã, as ruas de Vitória apresentam mais uma vez pouca movimentação. Supermercados, porém, ficaram lotados, e a população correu para estocar comida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ônibus urbanos na Grande Vitória foram recolhidos às garagens na manhã desta quinta-feira por determinação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). Os veículos chegaram a circular com frota reduzida no início da manhã, mas pelo fato de os terminais rodoviários "não oferecerem as condições mínimas de segurança" eles paralisaram novamente as atividades.