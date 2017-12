Com jóia, noite especial do Fasano sai por R$ 6.400 Todos esses serviços especiais para os clientes vips já estão incluídos nos preços das diárias dos hotéis de luxo do Rio. Mas o Fasano decidiu criar uma categoria ainda mais requintada. É a noite especial. Coisa de cinema. Quando o casal entra no quarto já encontra as velas acesas, um bolinho no formato de coração, uma cesta de morangos, uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot e uma surpresinha para a mulher: uma barquinha cheia de pétalas de rosas vermelhas. No meio delas, um colar de ouro rosa com coração de brilhantes. Geralmente, o casal janta no restaurante do hotel. Na volta ao quarto, encontra o banho de espumas prontinho. Tudo muito charmoso feito com esmero por Tina Lopes e Gabrielle Espíndola. "O que a gente prega é a simplicidade com um toque de elegância", explica Gabrielle, a subgerente de guest service. E o mais comum entre os clientes é pedir esta noite especial na suíte deluxe. São 130 metros quadrados, com direito a cama king size, terraço de 33 metros quadrados, TV de plasma de 50 polegadas, DVD, banheiro de mármore com luz natural, closet e um lavabo para visitantes. A diária da noite especial fica em torno de R$ 6.400. No Copacabana Palace, quem cuida de tudo é a inglesa Anne Philips. Gisele Bündchen, por exemplo, que ama chocolates, encontra sempre um monte deles em sua suíte. Antes de Mick Jagger desembarcar no Rio há dois anos, Anne passou dias testando receitas de muffins para atender a uma exigência do líder do Rolling Stones que gosta do bolinho. Ficaram ótimos, mas Jagger só comeu um. "Quando encontrei Valentino num desfile de moda e me apresentei como sendo do Copacabana Palace, a primeira coisa que ele disse foi: Adoro o Copa. Sou muito bem tratado pela Anne Philips", conta Patrícia Brandão, gerente de Comunicação do hotel.