Com muitos acessos, site da Infraero sai do ar

O site da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) sofreu uma pane e saiu do ar por volta das 18h40 desta sexta-feira,30, devido ao grande número de acessos. Não há previsão de restabelecimento do sistema, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão.

Veja também:

Às vésperas do feriado, SP acumula diversos pontos de lentidão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BLOG: acompanhe a situação do trânsito na cidade

No aeroporto de Congonhas, na capital, o índice de atraso nos voos até às 19h é de 18,3%, enquanto o índice em Cumbica, Guarulhos, 17,5% dos voos estão fora do horário. No Santos Dumont e Galeão, ambos no Rio de Janeiro, os índices são de 8% e 6,8%, respectivamente.

De acordo com a Infraero, o aeroporto de Vitória (ES) é o único fechado no momento, por conta das fortes chuvas que atingem a capital capixaba. A Infraero não conseguiu reportar os números dos outros aeroportos nacionais e o índice geral de atraso porque o sistema interno também não funcionava, enquanto a reportagem falava com o órgão.