Com neblina, motorista deixa capital paulista sem dificuldade Apesar da neblina no início da manhã de hoje, o motorista que deixa a capital paulista para aproveitar o feriado de Corpus Christi não enfrenta dificuldades nas principais rodovias que levam o paulistano aos litorais Norte e Sul e ao interior do Estado. Segundo a polícia rodoviária e as concessionárias, o nevoeiro está presente no trecho entre Jacareí e Santa Isabel pela Rodovia Presidente Dutra, entre Jundiaí e São Paulo tanto pela Rodovia dos Bandeirantes quando pela Anhangüera, com lentidão de tráfego apenas na aproximação ao primeiro pedágio da Bandeirantes, de Campo Limpo, no km 39. O motorista também encontra neblina no trecho de Vargem Grande Paulista pela Rodovia Raposo Tavares; desde Tamboré até Mairique pela Rodocia Castelo Branco; e no trecho de Jarinu, região de Itatiba, pela Rodovia Dom Pedro I. Descida - O Sistema Anchieta-Imigrantes segue no esquema 5 x 5, descida pela pista nova da Imigrantes e pista sul da Anchieta, e subida pela pista antiga da Imigrantes e pista norte da Anchieta. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema, o tráfego deve ficar mais intenso rumo à Baixada após às 8h30, horário em que a operação 5 x 5 (normal) poderá ser alterada, com prioridade para quem seguem ao litoral paulista. As demais rodovias, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Piaçagüera-Guarujá, Tamoios, Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentam trânsito tranqüilo.