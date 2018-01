Com nova lei seca, cai número de acidentes nas estradas federais em SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 533 acidentes entres a zero hora do dia 21 de dezembro e a meia-noite da última quarta-feira, 2. Foram 187 feridos e 15 mortos nos 1.067 quilômetros de malha rodoviária paulista.

Embora a média de 2012 tenha sido de 1,7 acidente por hora durante as festas, os números indicam queda em relação às festas do ano anterior: 548 acidentes, com 224 feridos e 24 mortos na virada de 2011 para 2012.

A maioria dos mortos neste ano foi de pedestres atropelados nas rodovias. O acidente mais grave aconteceu no dia 24 de dezembro e envolveu um ônibus de linha que capotou na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP). Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

Lei seca - A Polícia Rodoviária Federal atribui a redução nos acidentes ao reforço da fiscalização e às mudanças na Lei Seca sancionadas pela presidente Dilma Rousseff às vésperas do início das festas.

Segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 3, a PRF fez 2.721 testes de bafômetro durante o período das festas. Entre os averiguados, 29 pessoas foram presas em flagrante por dirigir embriagadas e 56 foram multadas pelo mesmo delito.