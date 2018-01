Com nova regra, faixa refletiva some das lojas As novas regras de segurança para os motoqueiros fizeram as lojas especializadas na venda de equipamentos zerarem estoques no centro de São Paulo. Pelo menos dos kits com quatro adesivos refletivos para capacetes - uma das exigências da Resolução 203 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigor desde o dia 1º. Ontem à tarde, a reportagem visitou dez lojas espalhadas pelas Ruas Guaianases, Conselheiro Nébias e General Osório, no centro. Oito estavam sem o produto e duas só tinham poucas peças. Segundo o vendedor Michelangelo Firmino, desde às 9 horas de ontem, centenas de motoqueiros procuravam os adesivos refletivos, vendidos, em média, a R$ 10. "Pedimos para o fornecedor entregar, só que não deu tempo de chegar aqui", disse. "O jeito é dispensar os clientes", afirmou Firmino. Muitos optaram pelo comércio ambulante, que vendia um kit específico nas principais calçadas do centro, por R$ 5. A diferença é que os adesivos não estavam embalados e tinham de ser cortados na hora, em quatro pedaços iguais.