Com obras embargadas, Exército deixa Morro da Providência

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse nesta terça-feira, 24, que as tropas do Exército só voltarão ao Morro da Providência depois que as obras do Projeto Cimento Social forem liberadas pela Justiça Eleitoral. Jobim esteve reunido durante todo o dia no Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, para definir alternativas para o trabalho dos militares. Na semana passada, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Joaquim Antônio Castro Aguiar, determinou que a tropa só poderia permanece na rua onde acontecem as obras do projeto de recuperação de casas do morro. "No momento em que soubemos da decisão da Justiça Eleitoral, o Exército saiu do morro", afirmou o ministro.