Com sequência 3 de números, Mega-Sena acumula de novo

Sem acertadores e com uma sequência de três números consecutivos, o concurso 1.148 da Mega-Sena acumulou, e o prêmio pode chegar a R$ 9 milhões no próximo sorteio, sábado, 30. As dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 27, foram: 27-28-29-32-48-55.

A Quina teve 37 ganhadores, que vão receber R$ 33.116,63 cada um e a Quadra teve 3.792 premiados e pagará com R$ 461,61 para cada apostador. O sorteio foi realizado na cidade de Cerqueira César, em São Paulo.