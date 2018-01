Comandante de batalhão envolvido no caso de mulher arrastada é exonerado

RIO - O tenente-coronel Wagner Moretzsohn foi exonerado do cargo de comandante do 9.º Batalhão da Polícia Militar do Rio, em Rocha Miranda (zona norte), segundo divulgou o comando da PM. Policiais subordinados a Moretzsohn protagonizaram recentemente dois episódios de grande repercussão. O primeiro foi a morte da auxiliar de serviços gerais Claudia Silva Ferreira, arrastada por um carro da PM após ser baleada no Morro da Congonha, em Madureira (zona norte), no dia 16.

O segundo foi um tumulto no morro São José Operário, na Praça Seca (zona oeste), nesta quarta-feira, 26, após a morte de um suspeito que teria sofrido um enfarte ao ser abordado por policiais. Em fevereiro houve um outro caso polêmico, de um homem morto a coronhadas por policiais desse Batalhão.

Segundo a PM, o comando do 9.º Batalhão será assumido pelo tenente-coronel Luiz Octávio Lopes da Rocha Lima, que antes chefiava o 4º Batalhão (São Cristóvão).