Começa a sabatina de Heloísa Helena A candidata do PSOL à Presidência da República, senadora Heloísa Helena (AL), é a convidada desta sexta-feira, 25, do ciclo de entrevistas Eleições 2006 no Estadão. A candidata é a terceira e última participante da série dos presidenciáveis. A entrevista está prevista para terminar às 16h e está sendo transmitida pelo portal Estadao.com.br e pela Rádio Eldorado. O ciclo de entrevistas no auditório do jornal começou na semana passada, com os candidatos à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) e Cristovam Buarque (PDT). Convidado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não confirmou sua presença.