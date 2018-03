Começa a transferência de Zeu para Catanduvas-PR

SÃO PAULO - A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou, em nota no início da noite desta quinta-feira, 2, que já começou a transferência do traficante Elizeu Felício de Souza, o Zeu, para o presídio federal de Catanduvas (PR).

Além de Zeu, condenado por ter participado do assassinato do jornalista Tim Lopes, serão levados para a penitenciária paranaense Ricardo Severo (Faustão), Emerson Ventapane da Silva (Mão), Emerson Siqueira Rosa (Neguinho), Marcos Vinícius da Silva (Lambari) e Tássio Fernando Faustino (Branquinho). Eles serão escoltados até a Base Aérea do Galeão, na zona norte da cidade, onde embarcarão para o Paraná.

Segundo a Secretaria, os presos foram conduzidos em seis viaturas e escoltados por 18 inspetores penitenciários do Grupamento de Serviços de Escolta (GSE-SOE), do Complexo de Gericinó até a base Aérea do Galeão, de onde seguem para Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Catanduvas - Paraná.

Ao longo da última semana, outros 18 presos suspeitos de terem orquestrado uma série de atentados no Rio foram levados para Catanduvas.

(Com informações da Central da Notícias)