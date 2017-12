Começa audiência do acusado de matar o cartunista Glauco

SÃO PAULO - Ocorre nesta segunda-feira, 28, a primeira audiência de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, acusado de matar o cartunista Glauco Villas Boas e o filho dele, Raoni, em março de 2010. A audiência será na 3º Vara Criminal da Justiça Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, e estava prevista para começar às 13 horas.

De acordo com a assessoria da Justiça Federal, Cadu foi intimado a comparecer à audiência e deve ser ouvido hoje. Além dele, serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Por meio de nota, o juiz Mateus de Freitas Cavalcanti Costa informou que caso os depoimentos terminem hoje, no prazo de cinco dias serão ouvidos o Ministério Público, o assistente de acusação e a defesa. Após o termino das oitivas, o processo segue para a decisão do juiz.

Cadu confessou ter assassinado o cartunista, de 53 anos, e o filho dele, de 25, a tiros no dia 12 de março em Osasco, na Grande São Paulo. Dois dias depois o jovem foi detido em Foz do Iguaçu ao tentar cruzar a fronteira com o Paraguai. Na ocasião, ele trocou tiros com policiais rodoviários federais, ferindo um deles.

Em novembro do ano passado, um laudo de sanidade mental feito por psiquiatras e psicólogos de Curitiba classificou Cadu como inimputável, ou seja, não pode responder por seus atos perante a Justiça. No mês seguinte, Cadu foi transferido da Penitenciária Federal de Catanduvas para o Hospital Psiquiátrico Complexo Médico-Penal do Paraná.