Começa depoimento de Nelson Jobim na CPI do Apagão

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, começou a depor na CPI do Apagão Aéreo da Câmara por volta das 10h30 desta terça-feira, 28. No início de seu depoimento, o ministro salientou que o setor aéreo será comandando pelo Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), que vai reformular a política da área. Além disso, Jobim afirmou que a segurança dos passageiros continua sendo o foco principal de sua gestão. Jobim voltou a afirmar que o Aeroporto de Congonhas não pode mais operar em dias de chuva. Segundo ele, o aeroporto da zona sul da capital paulista também não poderá mais ser um centro de distribuição de vôos para todo o País. Uma resolução do ministério define que Congonhas só vai operar vôos que tenham, no máximo, duas horas de duração. "De acordo com o Conac, vamos reduzir a capacidade de Congonhas para 561 (vôos diários). Logo temos que estabelecer redução de 151 vôos. Proíbe-se que o aeroporto seja centro de distribuição", disse aos deputados. "Temos dois caminhos: as necessidades de segurança que não podemos abrir mão de forma alguma e temos que analisar a linha de rentabilidade. Podemos desenhar uma malha aérea e não termos quem a explore", diz Jobim. Para o ministro, a diminuição do movimento "é necessária", embora ela possa causar "dificuldades não só para o entorno de Congonhas, como o comércio que se desestruturou como também as normas internas (do aeroporto)".