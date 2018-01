Começa em 1 ano o pedágio em todas as pistas da Castelo Daqui a um ano, todos os motoristas que passarem pelas pistas da Rodovia Castelo Branco, em Alphaville (Grande São Paulo), nos dois sentidos, pagarão pedágio, além dos que trafegam hoje pelas marginais. A informação foi dada ontem pelo secretário de Transportes, Mauro Arce. Segundo ele, o valor dos atuais pedágios cairá pela metade. A partir de domingo, os motoristas terão de pagar pedágio no km 427 da Régis Bittencourt, em Juquiá, Vale do Ribeira (SP). Os donos de carros e caminhonetes pagarão R$ 1,50 e os de caminhões leves e ônibus, R$ 3. Para motos, o preço é de R$ 0,75. Há outras seis faixas de cobrança, que variam conforme o número de eixos do veículo.