Começa hoje mapeamento de áreas de risco em Angra dos Reis

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio, inicia nesta quarta-feira, 6, operação para mapear todas as áreas de risco em Ilha Grande, Angra dos Reis. Para o trabalho serão utilizadas quatro lanchas.

As vistorias serão realizadas pela Coordenadoria Geral de Fiscalização (Cofis) do Inea, com o apoio da Superintendência Regional da Baía da Ilha Grande e têm como objetivo principal identificar e caracterizar os locais que oferecem riscos de deslizamentos.

Técnicos do instituto estiveram em Angra no último fim de semana e concluíram que 23 áreas sofreram deslizamentos. Esses locais serão fiscalizados por cerca de 30 agentes, entre técnicos, fiscais e bombeiros, divididos em seis equipes, que permanecerão na ilha até sexta-feira, 8.