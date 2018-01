Começa julgamento de 3 PMs acusados de matar juíza RIO DE JANEIRO - Três dos 11 policiais militares acusados de matar a juíza Patrícia Acioli, em Niterói (RJ), em 11 de agosto de 2011, começaram a ser julgados nesta terça-feira no 3º Tribunal do Júri da cidade. O julgamento do soldado Júnior Cezar de Medeiros e dos cabos Jefferson de Araújo Miranda e Jovanis Falcão deve terminar na quinta-feira, 31. Foram arroladas 19 testemunhas (8 de acusação e 11 de defesa).