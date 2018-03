Começa julgamento de acusados pela chacina de Guaira

Começou na manhã desta segunda-feira, 9, o julgamento dos acusados pelo assassinato de 15 pessoas em setembro do ano passado em Guaira, no oeste do Paraná. O Ministério Público pediu 250 anos de prisão para os três envolvidos - Fabiano Alves de Andrade, Jair Corrêa e Ademar Fernando Luiz.

Os corpos das 15 vítimas do crime ocorrido no dia 22 de setembro de 2008, em Guaíra. Foto: AP

A chacina de Guaira foi a maior ocorrida no Paraná e, de acordo com as investigações, teve como motivação uma vingança por dívidas do narcotráfico. A previsão é que a sentença seja proferida na quarta-feira. A segurança nas redondezas do fórum de Guaira, onde acontece o julgamento, foi reforçada.