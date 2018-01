Começa julgamento de traficante acusado de incendiar ônibus Começou nesta segunda-feira, 6, o julgamento do segundo acusado de participação no incêndio do ônibus 350 (Passeio-Irajá), em Brás de Pina, zona norte do Rio, que deixou cinco mortos e 16 feridos em novembro do ano passado. O traficante Anderson Gonçalves dos Santos, o Lorde, teria sido o chefe do protesto que resultou no crime. No tribunal, Santos se recusou a responder perguntas, usando o direito de permanecer calado. O julgamento, no 2.º Tribunal do Júri da Capital, estava marcado para as 9 horas, mas só teve início às 12h10, devido ao atraso de uma testemunha e da ré Sheila Messias Nogueira. A previsão era de que terminasse por volta das 22 horas. Apontada como a pessoa que fez sinal para o ônibus parar e impediu os passageiros de saírem do veículo em chamas, Sheila também seria julgada nesta segunda. No entanto, o processo foi desmembrado pelo juiz porque o Ministério Público e o defensor público da ré discordaram sobre a aceitação de um dos jurados. Sheila será julgada em 4 de dezembro. O primeiro acusado pelo crime, o líder comunitário Alberto Maia da Silva, foi condenado na semana passada a 309 anos e cinco meses de prisão em regime fechado. Ele teria comprado a gasolina usada no ataque.