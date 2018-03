Começa nesta quarta o calendário 2007 do IPVA Os contribuintes do Estado que possuem veículos com placa final 1 devem pagar nesta quarta-feira o valor integral do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para ter um abatimento de 3% no tributo. Quem perder o prazo também poderá quitar a obrigação em fevereiro, em parcela única, mas sem o desconto. A terceira opção é parcelar o imposto em três vezes, entre janeiro e março. Os motoristas podem conferir o valor do imposto pelo site da secretaria (www.fazenda.sp.gov.br).Para isso, após acessar a página, basta procurar pelo veículo, pelo modelo e ano de fabricação. O IPVA é cobrado com base no combustível usado para abastecer o automóvel. Carros a álcool e a gás recolhem 3% sobre o valor venal (é o valor de mercado, apurado no ano passado). Veículos a gasolina e os bicombustíveis pagam a alíquota maior: de 4%. Os donos de veículos zero quilômetro também terão desconto de 3% no valor total, mas só se quitarem o IPVA até o quinto dia útil seguinte à emissão da nota fiscal da compra do veículo. Em 2007, o imposto ficou, em média, 6,5% mais caro, em decorrência da valorização do preço dos carros.