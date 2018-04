Começa no dia 31 seleção de empresas para fazer piscinões A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) começa a selecionar no dia 31 a empresa que ficará executará as obras de construção de quatro piscinões nos subterrâneos das praças 14 Bis e da Bandeira, além da ampliação das galerias de águas pluviais na região da Avenida 9 de Julho. A Praça da Bandeira ganhará dois reservatórios para água da chuva, cada um com 45 m de diâmetro, além de uma estação elevatória com quatro bombas, para a expulsão da água acumulada. Já a 14 Bis também terá dois piscinões, com 11,6 m de profundidade e capacidade para 35 milhões de litros de água. Na 9 de Julho, o edital da obra prevê a abertura de 1,26 km de galerias, com cerca de 3,6 m de diâmetro. Terminadas as intervenções, a região ganhará requalificação paisagística, com novo jardim próximo do Viaduto Dr. Plínio de Queiroz. Os valores ainda não estão definidos. As obras devem começar neste ano.