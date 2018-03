Começa nova fase de recuperação das Marginais em SP Tem início nesta quarta-feira a segunda fase das obras para recuperação de pistas das Marginais do Pinheiros e do Tietê, que apresentam várias imperfeições e grandes buracos e desníveis em diversos trechos. O governador de São Paulo José Serra (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (PFL)participam do evento que dá inicio aos trabalhos, às 11 horas, na avenida Condessa Elizabeth Robiano, na Marginal Tietê, esquina com São Felipe, ao lado do estádio do Corinthians, no Parque São Jorge, zona leste da capital. O Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo firmaram convênio, em abril de 2006, para recuperação das Marginais. Na primeira fase, foram recuperados, entre os meses de maio e setembro, 15,2 km das pistas expressa e local das duas marginais (9,2 km da Pinheiros e 6 km da Tietê). Na segunda fase, serão recuperados 61,2 km (30,5 km da Pinheiros e 30,7 km da Tietê). A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses e gerem 1.600 empregos, aproximadamente.