Começa operação para impedir abastecimento de traficantes no Rio Já começou a ?Operação Asfixia? anunciada pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Anthony Garotinho, para 20 favelas do Rio, Niterói e São Gonçalo. Serão 82 acessos monitorados 24 horas por dia, para impedir a entrada de armas e drogas para abastecer os traficantes. O tempo de duração será de 30 dias. Ao fim deste período, outras 30 favelas serão ocupadas. O serviço de inteligência da Polícia Militar vai participar do esquema. Garotinho informou que os policiais que ficarão nos acessos das favelas serão de outras áreas, para que eles não sejam corrompidos pelos traficantes.