Começa reunião do conselho político de Alckmin Começou na manhã desta quarta-feira, a reunião do conselho político da campanha do candidato à Presidência da República, pela coligação PSDB/PFL, Geraldo Alckmin. Além dos presidentes dos dois partidos está participando também da reunião, pela primeira vez, o presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PPS-PE). No encontro de hoje será avaliado o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que apontaram crescimento de Alckmin, e a situação das alianças políticas nos Estados.