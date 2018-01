Começa venda de ingressos para o Grupo de Acesso de SP Começa hoje a venda de ingressos para o desfile do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo que será realizado no próximo domingo, 26 de fevereiro. Os bilhetes variam de R$ 10 a R$ 20 para arquibancada e podem ser adquiridos nas bilheterias do Anhembi ou no telefone 11-2191-6900, de segunda a sábado das 9 às 18 hs. Os ingressos para os demais setores serão vendidos somente pelo telefone e vão custar de R$ 30 a R$ 60 para cadeiras de pista e de R$ 160 a R$ 240 para mesas de pista. Os camarotes para 10 pessoas variam de R$ 720 a R$ 1.150 e os camarotes para 25 pessoas variam de R$ 1.140 a R$ 2.150.