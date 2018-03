Começam trocas na diretoria da Infraero

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou ontem a nomeação do brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva para a diretoria de Operações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Essa indicação significa um primeiro passo rumo à tentativa de despolitização das diretorias da empresa que, de acordo com o ministro, não terá novas interferências partidárias. Tradicionalmente, a diretoria de operações era ocupada por militares, até que, na administração passada, o PMDB conseguiu, no Planalto, emplacar no cargo Rogério Barzellay. Ele já havia sido pivô de uma crise política no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o partido tentou colocá-lo na Companhia de Docas do Pará. Jobim se reunirá na sexta-feira com o novo presidente da estatal, Sérgio Gaudenzi, para definir os demais nomes das diretorias. Jobim voltou a assegurar, desta vez na CPI do Apagão Aéreo, que haverá "exoneração completa da diretoria da Infraero". O ministro não tocou no assunto com os parlamentares, mas já reclamou com interlocutores das tentativas para se tentar manter alguns de seus integrantes, particularmente o diretor de Administração, Marco Antônio de Oliveira, e a diretora de Engenharia, Eleuza Terezinha Lores. O senador Demóstenes Torres (DEM-GO), relator da CPI do Apagão no Senado, acusou ontem vários dos diretores da estatal de integrar "uma gangue" e "privilegiar empresas em licitações fraudulentas". Segundo o senador, "o ministro já atropelou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e tem agora que destituir toda a diretoria da Infraero". Para ele, "honesto lá" era apenas o ex-presidente, José Carlos Pereira. O ministro contou aos senadores que primeiro trocou a presidência da Infraero e que, a partir de agora, vai redefinir a diretoria, tudo sob o acompanhamento de Gaudenzi. Jobim avisou, no entanto, que "não há hipótese de partidarização desses cargos".