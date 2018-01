Começou ontem obra na Ponte do Limão As obras na Ponte do Limão, na zona norte, começaram ontem, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Siurb). Por enquanto, os funcionários trabalham nos canteiros da Marginal do Tietê. A obra, orçada em R$ 2,5 milhões, prevê a substituição de 12 vigas. A pista da direita da ponte no sentido centro-bairro está interditada desde agosto de 2004, quando um caminhão ficou entalado.