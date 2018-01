Comerciante assaltado 4 vezes é assassinado O comerciante Francisco José Pedro, de 50 anos, estava no início da noite de ontem fechando sua loja de comércio de roupas, à Rua João de Abreu, 12, no centro de Itapevi, na Grande São Paulo, quando foi abordado por três marginais. A esposa, que estava em companhia do empresário diz ter reconhecido os criminosos como sendo os mesmos que já os haviam assaltado por três vezes. Francisco reagiu e foi assassinado com três tiros. A vítima foi atingida na cabeça, na coxa direita e nas costas. Morreu quando era socorrida por policiais militares no PS Sami de Itapevi. Apesar das evidências de latrocínio, os policiais da delegacia local não afastam a possibilidade de ter sido outra a motivação dos homicidas, que fugiram a pé, sem nada levar.