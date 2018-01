Comerciante cobra dívida e é morto por cliente O comerciante José Avelino de Freitas Luciano, dono de um bar no Cambuci, região central São Paulo, foi assassinado a tiros, por volta das 21h de terça-feira, dentro de seu estabelecimento, pelo cliente Damião de Jesus, conhecido na região como "Dão". Segundo testemunhas, "Dão" devia uma certa quantia a José Avelino e acabou atirando contra o comerciante que exigiu dele o pagamento de um gasto naquela noite no valor 18 reais. Após balear José, Damião escapou e segue foragido. Mesmo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal, Avelino não resistiu e morreu.