Comerciante é morto a tiros em Embu-SP

O comerciante Aguinaldo Evangelista de Souza, de 34 anos, foi morto, por volta das 21h45 desta terça-feira, 5, no interior de seu bar, na Rua Avaré, nº 286, no Jardim Dom José, em Embu, na Grande São Paulo.

No momento em que Souza foi baleado, um funcionário dele estava nos fundos do bar e correu para a frente, onde encontrou o patrão caído e ferido com vários tiros, na cabeça e no peito. O comerciante morreu no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a polícia, o Aguinaldo, minutos antes de ser morto, teria discutido com um desconhecido, que ameaçou o comerciante. O suspeito deixou o bar e voltou armado, atirando contra Souza. O caso foi registrado na Delegacia Central de Embu.