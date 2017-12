Comerciários fazem manifestação contra a violência em SP Uma manifestação de "Não à Violência" na Câmara Municipal, organizada pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 13, contava com a presença dos pais do menino João Hélio Alves, morto no Rio de Janeiro no dia 7 de fevereiro, segundo informações da Rádio Eldorado. Os pais de do garoto Ivo Ota, que morreu assassinado há dez anos em São Paulo, também participavam da manifestação e estavam com um abaixo-assinado, lançado no sábado, 10, pedindo a redução da maioridade penal. Questionada onde encontra forças para participar destas manifestações contra a violência, a mãe de João Hélio disse que ainda acredita no Brasil. Na segunda-feira, 12, Rosa Cristina Fernandes, de 41 anos, participou da missa de sétimo dia da menina Alana Ezequiel, de 12 anos, morta por uma bala perdida em um tiroteio entre policiais militares e traficantes no Morro dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro. Rosa cumprimentou a mãe de Alana, Edna Ezequiel, de 31 anos, que entrou amparada na Igreja da Candelária para a missa de sétimo dia de sua filha. A empregada doméstica se sente pressionada por policiais e traficantes por conta do inquérito que apura a autoria do disparo. "Não consigo comer, dormir, sair nem ficar dentro de casa, tudo tem a cara dela", disse Edna, no fim da cerimônia na qual estavam presentes parentes e amigos de outras vítimas da violência na cidade, como os pais do menino João Hélio Fernandes, a mãe da desaparecida Priscila Belfort e Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, cujo guitarrista, Rodrigo Netto, foi morto em uma tentativa de assalto em 2006. O momento mais emocionante foi quando Rosa Cristina, mãe de João Hélio - morto em fevereiro ao ser arrastado 7 quilômetros, preso ao cinto de segurança, por bandidos que roubaram o carro dela - abraçou e acariciou o rosto de Edna. A missa reuniu pouco mais de cem pessoas. Com medo da reação dos traficantes, a Associação de Moradores do Morro dos Macacos recuou e não providenciou ônibus para parentes e amigos comparecerem à cerimônia. A missa, que também homenageou os seis policiais mortos em ação desde sexta-feira, contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, do comandante da Polícia Militar, Ubiratan Ângelo, e do chefe de Polícia Civil, Gilberto Ribeiro. A cúpula da Segurança Pública fez fila para abraçar a mãe de Alana e ouviu o discurso de Tico Santa Cruz, que pediu medidas preventivas contra a violência. "A paz não é uma palavra mágica, mas o reflexo de medidas tomadas pelo governo e pela sociedade. Enquanto não houver justiça social, não haverá paz." As mães de vítimas entregaram às autoridades o documento Agenda Positiva 2007 - O Rio do Bem, que sugere, entre outras medidas, a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mudanças nos institutos para a reabilitação de menores e parceira com a iniciativa privada para cursos de capacitação para que o ensino público seja em tempo integral.