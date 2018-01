Comércio da 25 de Março volta a funcionar normalmente Dois dias após ser fechado por tumultos, o comércio da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, funcionou normalmente hoje. Centenas de camelôs se aglomeravam nas calçadas e ruas, enquanto os pedestres tentavam desviar das barracas pelo meio do trânsito. Apesar da confusão da quinta-feira, o clima era de tranqüilidade. "Depois das cenas que vi na televisão, achei que as calçadas iriam estar livres. Mas está tudo a mesma coisa", disse a professora Patrícia Rosa, de 29 anos. A comissária de bordo Vanessa do Nascimento Reginaldo, de 23 anos, estranhou a falta de policiamento. "Esperava ver a polícia presente. Parece que não houve nada por aqui."