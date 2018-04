Comércio inconveniente

A partir dessa nova resolução da Anvisa restringindo o negócio das farmácias ao comércio de medicamentos, é de se esperar que, também por força de lei, muito em breve as padarias voltem a vender, quase que exclusivamente, pão. Não será surpresa, por conseguinte, se, logo depois, proibirem as bancas de jornal de oferecer pilhas, recargas de telefone, sorvetes, refrigerantes, isqueiros e o escambau. Quando, enfim, os postos de gasolina se limitarem ao serviço primordial de abastecimento de combustível, o chamado "comércio de conveniência" estará definitivamente extinto no País. A verdade é que, nos últimos tempos, a atividade criada para ser conveniente ao consumidor vem se pautando pela conveniência do comerciante. Como cada um vende o que lhe for mais vantajoso, deu a louca no varejo. A ponto de pedir sorvete em açougue, uma das maluquices clássicas do ex-prefeito carioca César Maia, ser a coisa mais normal do mundo hoje em qualquer lugar do Brasil, inclusive Ipanema. CABUL FASHION WEEK Quem é o figurinista de Hamid Karzai, candidato à reeleição no Afeganistão? Só se falava disso ontem nas seções eleitorais de Cabul. Alexandre Herchcovitch perde! MARÉ BRABA Aécio Neves está arrasado. Soube, às vésperas do embarque para Sergipe, que Aracaju é ruim de onda. Resultado: terá de adiar a estreia de sua prancha de surfe. O PT na segundona A militância do PT, espécie de bando de loucos da política, acordou ontem com uma sensação ainda bem viva na memória afetiva de todo corintiano. Só quem lembra o que é cair pra segunda divisão sabe exatamente do que se trata. Melhor levar a gozação na brincadeira! A conferir Quem esteve com Aloizio Mercadante ontem à noite, depois que o senador tomou a decisão de deixar de ser líder, garante: é outra pessoa, muito mais leve e solta! O sertão virou mar Depois de amargar umidade relativa do ar similar à do deserto do Saara, o paulistano passou os últimos dias driblando pontos de alagamento. Como, aliás, já previa no seu tempo o grande Euclides da Cunha. Sorria! A alegria e o jeito brincalhão de Usain Bolt em Berlim sepulta, definitivamente, a era daqueles velocistas pernósticos e narcisistas que dominavam as pistas de atletismo de todo o mundo. Pelo menos a maneira de "se achar" mudou muito! Questão de tempo Cientistas da USP criaram um pó com os mesmos nutrientes da carne. Ou seja, não demora vão inventar o cigarro spray - tipo bombinha de asmático - para satisfazer o fumante sem incomodar a mesa ao lado. Agenda positiva Do técnico Renato Gaúcho, tentando reanimar os jogadores do Fluminense após a derrota para o São Paulo: "Calma, rapazes! A situação do PT não é melhor que a nossa!" Há controvérsias!