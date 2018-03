Comércio reduz gasto com segurança Os comerciantes do Rio reduziram investimentos em segurança no primeiro semestre de 2007, embora o número de empresas do setor tenha aumentado, segundo pesquisa do Instituto da Federação do Comércio (Ifec-RJ). O estudo considerou 3 mil estabelecimentos. O gasto de R$ 1,05 bilhão com segurança, de janeiro a junho, é o menor dos últimos seis anos.