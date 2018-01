Comércio volta a funcionar no município de Embu (SP) Os estabelecimentos comerciais amanheceram abertos nesta terça-feira no bairro do Jardim Vazame, no município de Embu, região metropolitana de São Paulo. Ontem, a maioria das lojas permaneceu fechada praticamente o dia inteiro em função do toque de recolher imposto por traficantes em sinal de luto pela morte de um criminoso. Até o momento, porém, não foi observado nenhum grande esquema policial para assegurar o funcionamento normal do comércio na área. Por volta de 8h00, a aparente tranquilidade no município foi quebrada novamente por causa de uma tentativa de assalto em outro bairro da cidade. Três homens invadiram um supermercado no bairro do Jardim Santo Eduardo, próximo à região central de Embu. Segundo as primeiras informações, os vizinhos viram a ação dos bandidos e chamaram a polícia. Houve tiroteio e, no final, um dos assaltantes, ainda não identificado, morreu quando era atendido no Pronto-Socorro de Embu. Os outros dois conseguiram fugir.