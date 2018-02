Comissão aprova Estatuto dos Museus A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou ontem parecer favorável ao projeto de lei que institui o Estatuto dos Museus. Trata-se de legislação que regula a atividade museológica no País, da segurança à aquisição de obras, da gestão financeira à curatorial, do financiamento à prestação de contas. Só os museus que aderirem (não é obrigatória a adesão) terão acesso às verbas de leis de incentivo e programas federais de fomento. O projeto vai para o plenário.