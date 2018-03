Comissão autoriza SP a tomar empréstimo A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem autorização para que o governo de São Paulo obtenha dois empréstimos internacionais, com garantia da União, num total de US$ 630 milhões. O assunto será agora votado pelo plenário. Os empréstimos serão destinados à aquisição de trens para o Metrô e CPTM e para obras do Metrô.